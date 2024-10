San Felice Circeo, il lungomare cambia volto: ecco come sarà (Di venerdì 25 ottobre 2024) San Felice Circeo, 25 ottobre 2024 – A giorni l’apertura dei cantieri per la realizzazione del Parco del lungomare di Circe, la riqualificazione del lungomare di San Felice Circeo, resa possibile grazie a un importante finanziamento della Regione Lazio e al cofinanziamento comunale. L’opera pubblica, che interesserà il tratto di litorale da Rio Torto a Torre Olevola, sarà identitaria e funzionale, sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie applicate e ai materiali utilizzati, che consentiranno di risolvere alcune attuali criticità come il problema degli allagamenti. L’incontro pubblico Considerata l’importanza dell’intervento, l’Amministrazione Comunale, in vista dell’avvio dei lavori, ha voluto organizzare un nuovo momento di confronto con la cittadinanza, svoltosi giovedì sera nei locali della Porta del Parco. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) San, 25 ottobre 2024 – A giorni l’apertura dei cantieri per la realizzazione del Parco deldi Circe, la riqualificazione deldi San, resa possibile grazie a un importante finanziamento della Regione Lazio e al cofinanziamento comunale. L’opera pubblica, che interesserà il tratto di litorale da Rio Torto a Torre Olevola,identitaria e funzionale, sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie applicate e ai materiali utilizzati, che consentiranno di risolvere alcune attuali criticitàil problema degli allagamenti. L’incontro pubblico Considerata l’importanza dell’intervento, l’Amministrazione Comunale, in vista dell’avvio dei lavori, ha voluto organizzare un nuovo momento di confronto con la cittadinanza, ssi giovedì sera nei locali della Porta del Parco.

