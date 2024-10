Calciomercato.it - Recupero Bologna-Milan: spunta una data clamorosa

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Impossibile giocarla in campo neutro: “Ilaveva dato la disponibilità, per ilsarebbe stato complicato” “Siamo rimasti sorpresi dall’ordinanza del Sindaco di. Si è tentato di interloquire con lui per poter giocare a porte chiuse, ma dal comune non c’è stata la disponibilità”. Così il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margini dell’assemblea e in merito al rinvio dida destinarsi per volontà del primo cittadino del capoluogo. Una volontà figlia dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e la stessa, in cui domani si sarebbe dovuto giocare la partita valevole per la nona giornatauna(LaPresse) – calciomercato.