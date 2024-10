Ilrestodelcarlino.it - Ravenna FC, chi è il nuovo allenatore

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Dopo essere stato il vice di Silvio Baldini alla Carrarese, ha guidato piazze importanti come Foggia e Potenza. Tra le sue esperienze in panchina spicca il campionato di Serie D vinto con il Novara nella stagione 21/22. Stiamo parlando di Marco Marchionni, ildelFC. Il neo mister subentra a Mauro Antonioli. L’ex calciatore, con un passato di grande esperienza in Serie A e a livello internazionale, arriva sulla panchina giallorossa per invertire il trend delle ultime partite. La società è convinta che la sua visione e il suo carisma sapranno trasmettere una nuova energia al gruppo, puntando a risultati importanti sia sul campo che nella crescita dei singoli giocatori.