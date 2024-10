Qualificazioni Masters 1000 Parigi Bercy 2024 | Fognini sfida Marozsan al 1 turno Sonego con van de Zandschulp

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Grande attesa per il Rolex Paris, l’ultimodella stagione. Sei gli italiani in tabellone, guidati dal numero 1 del mondo Jannik Sinner, ma c’è la speranza di aggiungere altri due rappresentanti azzurri alla spedizione. Nelledel torneo a giocarsi le proprie chance saranno infatti Fabioe Lorenzo. Il primo dovrà vedersela contro l’ungherese Fabian, nona testa di serie del tabellone di qualificazione, mentreaffronterà nel primol’olandese Botic van de. Non ci sono precedenti delle due sfide. In caso di vittoria,troverà uno tra Muller e Carballes Baena, mentre, in caso di successo, dovrà vedersela al secondouno tra Goffin e Cazaux.al 1°con van deSportFace.