Pisa Inzaghi pronto alla sfida | Frosinone da non sottovalutare

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Dsala stampa dell’Arena Garibaldi il tecnico nerazzurro Filippoanticipa i temi delladi domenica alin terra ciociara. Di seguito le sue dichiarazioni.Troverete una squadra che ha cambiato allenatore ed è in ritiro, come la vede? “Affronteremo una partita molto difficile, scordiamoci che ilè ultimo in classifica. Da me a inizio anno erano indicati come pretendentiSerie A. Hanno affrontato 9 gare complicate e aver cambiato allenatore unito al ritiro, gli farà dare qualcosa in più. Sarà una partita da temere e ci vorrà il miglior”Come sta la squadra, che settimana è stata per i ragazzi? “La settimana è stata buona, ho letto tante belle cose e tanti articoli, ma dobbiamo scordarci di aver fatto qualcosa. Il nostro percorso è all’inizio e dobbiamo migliorare in tantissime cose.