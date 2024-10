Parma, donna uccisa con un colpo di fucile: rintracciato e interrogato il marito (Di venerdì 25 ottobre 2024) È stato rintracciato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, nel Comune di Medesano (Parma), in relazione all'uccisione della moglie, trovata morta con un colpo di fucile alla testa. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. Marina Cavalieri, 62 anni, infermiera in pensione, era stata ritrovata ieri da un nipote nella sua abitazione riversa a terra e ormai senza vita (la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa) mentre del marito si erano perse le tracce. Alla fine l'uomo, è stato rintracciato ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Tg24.sky.it - Parma, donna uccisa con un colpo di fucile: rintracciato e interrogato il marito Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È statodai carabinieri eper tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, nel Comune di Medesano (), in relazione all'uccisione della moglie, trovata morta con undialla testa. Lo riferisce la Gazzetta di. Marina Cavalieri, 62 anni, infermiera in pensione, era stata ritrovata ieri da un nipote nella sua abitazione riversa a terra e ormai senza vita (la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa) mentre delsi erano perse le tracce. Alla fine l'uomo, è statoad Orbetello, in provincia di Grosseto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

