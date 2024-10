Papa all’Assemblea della Diocesi di Roma: “Il povero non è solo un numero” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il povero non è solo un numero. Così Papa Francesco a Roma nella Basilica di San Giovanni In Laterano durante l’Assembla della Diocesi di Roma. L’incontro conclude il percorso “(Dis)uguaglianze”, a cinquanta anni dal convegno “La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di Roma”, che si tenne dal 12 al 15 febbraio 1974, noto come convegno sui “mali di Roma”. Servizio di Rita Salerno Papa all’Assemblea della Diocesi di Roma: “Il povero non è solo un numero” TG2000. Tv2000.it - Papa all’Assemblea della Diocesi di Roma: “Il povero non è solo un numero” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilnon èun. CosìFrancesco anella Basilica di San Giovanni In Laterano durante l’Assembladi. L’incontro conclude il percorso “(Dis)uguaglianze”, a cinquanta anni dal convegno “La responsabilità dei cristiani di fronte alle attese di carità e giustizia nella città di”, che si tenne dal 12 al 15 febbraio 1974, noto come convegno sui “mali di”. Servizio di Rita Salernodi: “Ilnon èun” TG2000.

