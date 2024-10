Omicidio di Garzeno, il 17enne arrestato ha confessato di aver ucciso Candido Montini (Di venerdì 25 ottobre 2024) Svolta nell’Omicidio di Garzeno. Il 17enne fermato nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Como ha confessato di essere stato lui ad uccidere Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco del Comune in provincia di Como. Dopo l’interrogatorio davanti al gip del tribunale per i minori di Milano, il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Omicidio volontario e rapina. Il giovane resterà al Beccaria di Milano. Il ragazzo aveva litigato con Montini per 300 euro falsi Al giovane si era arrivati grazie alle analisi del Dna effettuate a tappeto nella piccola frazione di Catasco di Garzeno. Comparando le tracce biologiche trovate sull’arma del delitto, un coltello da cucina abbandonato a poche decine di metri dall’abitazione di Montini, con quelle dei residenti, è emersa la compatibilità. Lettera43.it - Omicidio di Garzeno, il 17enne arrestato ha confessato di aver ucciso Candido Montini Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Svolta nell’di. Ilfermato nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Como hadi essere stato lui ad uccidere, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco del Comune in provincia di Como. Dopo l’interrogatorio davanti al gip del tribunale per i minori di Milano, il giudice ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere pervolontario e rapina. Il giovane resterà al Beccaria di Milano. Il ragazzo aveva litigato conper 300 euro falsi Al giovane si era arrivati grazie alle analisi del Dna effettuate a tappeto nella piccola frazione di Catasco di. Comparando le tracce biologiche trovate sull’arma del delitto, un coltello da cucina abbandonato a poche decine di metri dall’abitazione di, con quelle dei residenti, è emersa la compatibilità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio di Garzeno - ha confessato il 17enne fermato dai carabinieri - Svolta nell'omicidio di Candido Montini, il 76enne titolare di un negozio di alimentari nel Comasco ed ex vicesindaco di Garzeno. Ha confessato oggi di essere il responsabile dell'omicidio avvenuto il 24 settembre scorso, il 17enne fermato alcuni ... (Tg24.sky.it)

Ha confessato il 17enne accusato di aver accoltellato a morte l’ex vicesindaco di Garzeno Candido Montini - Ha confessato, il giovane di 17 anni fermato all’inizio della settimana dai carabinieri per l’omicidio di Candido Montini. Dopo l’interrogatorio, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, è stato ... (Ilfattoquotidiano.it)

Anziano ucciso nel Comasco - ha confessato il 17enne fermato - Ha confessato oggi di essere il responsabile dell'omicidio del 24 settembre scorso di Candido Montini, 76 anni, titolare di un negozio di alimentari ed ex vicesindaco di Garzeno (Como), il 17enne fermato quattro giorni fa nell'inchiesta dei ... (Quotidiano.net)

Convalidato dal gip il fermo del 17enne che ha confessato di aver ucciso Maria Campai - Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha convalidato il fermo del 17enne accusato di aver ucciso per poi nasconderne il cadavere, Maria Campai, 42 anni, all’interno di un garage a Viadana, nel Mantovano. Il ragazzo ha risposto per ... (Ilfattoquotidiano.it)