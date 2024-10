Ilfattoquotidiano.it - Mourinho, un sarcasmo da cartellino rosso: “L’arbitro? Il migliore al mondo: nello stesso momento ha visto l’azione e le mie proteste”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Partita che fai, polemica (ed espulsione) che trovi. Il protagonista è sempre lo, José. Nel corso della partita tra Fenerbahce e Manchester United – valida per la terza giornata di Europa League – ledell’allenatore portoghese, per un rigore non concesso sul punteggio di 1-1, sono state punite con un. Dopo l’espulsione, l’ex Roma si è appostato sugli spalti per seguire gli ultimi concitati minuti del match, poi terminato in pareggio. Ma lo Special One ha tirato fuori il meglio di sé nel postpartita, analizzando quanto accaduto irridendoClément Turpin. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com Ildi: “Una spiegazione da numero 1 al” “Mi ha detto una cosa incredibile.