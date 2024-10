Milan, l’Olanda punta forte su Tijjani Reijnders: altra convocazione per il centrocampista (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continua lo straordinario momento di forma di Tijjani Reijnders: il giocatore del Milan è stato convocato dall’Olanda anche per la sosta di novembre l’Olanda ha convocato Tijjani Reijnders anche per gli impegni previsti nella prossima sosta per le nazionali, in programma a metà novembre circa. Una decisione che conferma l’ottimo inizio di stagione vissuto dal centrocampista con la maglia del Milan. Un avvio in cui il numero quattordici ha trovato anche la sua prima doppietta in rossonero: contro il Club Brugge nella terza giornata di Champions League. Goal che vanno a riscattare l’espulsione subita dal giocatore contro l’Udinese. Un provvedimento disciplinare che gli potrebbe costare la sfida al Napoli qualora dovesse essere definitivamente rinviata Bologna-Milan. Dailymilan.it - Milan, l’Olanda punta forte su Tijjani Reijnders: altra convocazione per il centrocampista Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Continua lo straordinario momento di forma di: il giocatore delè stato convocato dalanche per la sosta di novembreha convocatoanche per gli impegni previsti nella prossima sosta per le nazionali, in programma a metà novembre circa. Una decisione che conferma l’ottimo inizio di stagione vissuto dalcon la maglia del. Un avvio in cui il numero quattordici ha trovato anche la sua prima doppietta in rossonero: contro il Club Brugge nella terza giornata di Champions League. Goal che vanno a riscattare l’espulsione subita dal giocatore contro l’Udinese. Un provvedimento disciplinare che gli potrebbe costare la sfida al Napoli qualora dovesse essere definitivamente rinviata Bologna-

