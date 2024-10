Milan, già scelto il dopo Fonseca: un solo nome in pole (Di venerdì 25 ottobre 2024) Aria turbolenta in casa rossonera dopo una parte in stagione altalenante: sarebbe già pronto l’erede al Milan di Fonseca. Il cammino di Paulo Fonseca alla guida del Milan si presenta sin da subito come un percorso costellato di difficoltà. L’ex tecnico di Roma e Lille, approdato in rossonero con grandi aspettative, si trova a navigare in acque turbolente. Milan, scelto l’erede di Fonseca – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itLa stagione si apre con una serie di risultati altalenanti che mettono subito in luce le criticità della squadra. Nonostante ciò, il derby rappresenta una svolta significativa, un momento in cui la squadra sembra finalmente trovare la giusta alchimia e coesione. Tuttavia, il successivo stop a Firenze riporta nuovamente alla superficie le incertezze del Milan. Serieanews.com - Milan, già scelto il dopo Fonseca: un solo nome in pole Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Aria turbolenta in casa rossonerauna parte in stagione altalenante: sarebbe già pronto l’erede aldi. Il cammino di Pauloalla guida delsi presenta sin da subito come un percorso costellato di difficoltà. L’ex tecnico di Roma e Lille, approdato in rossonero con grandi aspettative, si trova a navigare in acque turbolente.l’erede di– Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itLa stagione si apre con una serie di risultati altalenanti che mettono subito in luce le criticità della squadra. Nonostante ciò, il derby rappresenta una svolta significativa, un momento in cui la squadra sembra finalmente trovare la giusta alchimia e coesione. Tuttavia, il successivo stop a Firenze riporta nuovamente alla superficie le incertezze del

