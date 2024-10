Metro Termini: con la scusa di chiedere indicazioni per il Vaticano borseggia coppia di turisti giapponesi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Li ha avvicinati con una scusa poi gli ha aperto il marsupio per borseggiarli ma è stata fermata con le mani nel sacco. Una ladra, una borseggiatrice rom domciliata a Tor San Lorenzo, arrestata dalla polizia alla fermata della linea A Termini. Poliziotti in borghese in Metro A incastrare la Romatoday.it - Metro Termini: con la scusa di chiedere indicazioni per il Vaticano borseggia coppia di turisti giapponesi Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Li ha avvicinati con unapoi gli ha aperto il marsupio perrli ma è stata fermata con le mani nel sacco. Una ladra, unatrice rom domciliata a Tor San Lorenzo, arrestata dalla polizia alla fermata della linea A. Poliziotti in borghese inA incastrare la

Metro Termini: con la scusa di chiedere indicazioni per il Vaticano borseggia coppia di turisti giapponesi - A incastrare la manolesta i poliziotti, mimetizzati in servizio borghese fra le migliaia di passeggeri, fra pendolari e turisti, di prima mattina affollavano le banchine della fermata Termini. È ... (romatoday.it)

