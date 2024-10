Meteo Roma del 25-10-2024 ore 19:15 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Meteo venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emilia Romagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emilia Romagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità momento con piogge e temporali sparsi anche intensi tra Emilia Romagna e Piemonte Veneto e asciutto altrove Cucchiari te sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti piogge e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo più intenso tra Sicilia e ... Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-10-2024 ore 19:15 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con qualche piovasco sull’Emiliagna al pomeriggio pioggia e temporali sparsi tra Liguria Emiliagna pianure di Lombardia e Veneto in serata instabilità momento con piogge e temporali sparsi anche intensi tra Emiliagna e Piemonte Veneto e asciutto altrove Cucchiari te sui settori occidentali al centro al mattino tempo instabile con Cieli coperti piogge e temporali sparsi anche intensi sui settori tirrenici al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni specie sul versante Adriatico in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi tra Marche Abruzzo e fenomeni più sporadici altrove al sud Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su tutto il tempo più intenso tra Sicilia e ...

