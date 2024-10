Max Sirena non si dà pace: “Sono ancora l’uomo giusto? Promessa non mantenuta, si rischia di diventare ridicoli” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luna Rossa ha completamente fallito la campagna nelle acque di Barcellona: il sodalizio italiano sperava di alzare al cielo la America’s Cup e invece non ha nemmeno potuto lottare fino in fondo per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Team Prada Pirelli è infatti stato battuto da INEOS Britannia per 7-4 nella finale della Louis Vuitton Cup, non meritandosi così la possibilità di fronteggiare Team New Zealand come era invece successo tre anni fa nella baia di Auckland. James Spithill e compagni avevano spaventato i Kiwi in casa, girando sul 3-3 prima di prestare il fianco all’affondo micidiale operato dall’equipaggio guidato da Peter Burling. Questa volta Luna Rossa non è riuscita nemmeno a imporsi nel torneo degli sfidanti, incappando in una lezione inflitta dai britannici, poi crollati per 7-2 al cospetto dei maestri neozelandesi. Oasport.it - Max Sirena non si dà pace: “Sono ancora l’uomo giusto? Promessa non mantenuta, si rischia di diventare ridicoli” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Luna Rossa ha completamente fallito la campagna nelle acque di Barcellona: il sodalizio italiano sperava di alzare al cielo la America’s Cup e invece non ha nemmeno potuto lottare fino in fondo per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Team Prada Pirelli è infatti stato battuto da INEOS Britannia per 7-4 nella finale della Louis Vuitton Cup, non meritandosi così la possibilità di fronteggiare Team New Zealand come era invece successo tre anni fa nella baia di Auckland. James Spithill e compagni avevano spaventato i Kiwi in casa, girando sul 3-3 prima di prestare il fianco all’affondo micidiale operato dall’equipaggio guidato da Peter Burling. Questa volta Luna Rossa non è riuscita nemmeno a imporsi nel torneo degli sfidanti, incappando in una lezione inflitta dai britannici, poi crollati per 7-2 al cospetto dei maestri neozelandesi.

