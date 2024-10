Manifestazione per l’ambiente a Bologna: corteo contro il cambiamento climatico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ottobre 2024 – È passata una settimana dall’alluvione che ha colpito Bologna e l’Emilia Romagna, ma i le conseguenze si contano ancora. Proprio per questo, sabato 26 settembre gli ambientalisti della regione, scenderanno in piazza per la Manifestazione regionale dal titolo “Non è maltempo, è crisi climatica”. E’ attesa una partecipazione numerosa. Lo scopo è quello di mettere in guardia cittadini e istituzioni riguardo il tema del cambiamento climatico. Il corteo partirà da piazza dell’Unità alle 14.30 per arrivare in centro a piazza Nettuno. I temi di questa Manifestazione sono tanti. Si va dal contrasto agli allevamenti intensivi per promuovere un sistema che valorizzi le produzioni biologiche e a chilometro zero, al tema del consumo eccessivo di suolo che per gli organizzatore va ridimensionato. Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione per l’ambiente a Bologna: corteo contro il cambiamento climatico Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – È passata una settimana dall’alluvione che ha colpitoe l’Emilia Romagna, ma i le conseguenze si contano ancora. Proprio per questo, sabato 26 settembre gli ambientalisti della regione, scenderanno in piazza per laregionale dal titolo “Non è maltempo, è crisi climatica”. E’ attesa una partecipazione numerosa. Lo scopo è quello di mettere in guardia cittadini e istituzioni riguardo il tema del. Ilpartirà da piazza dell’Unità alle 14.30 per arrivare in centro a piazza Nettuno. I temi di questasono tanti. Si va dal contrasto agli allevamenti intensivi per promuovere un sistema che valorizzi le produzioni biologiche e a chilometro zero, al tema del consumo eccessivo di suolo che per gli organizzatore va ridimensionato.

