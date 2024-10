Manchester City Guardiola | Non so quando torna De Bruyne spero presto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non soDeperché con tutte le partite che abbiamo da giocare vorrei avere tutta la squadra a disposizione, ma la verità è che ancora non lo so“. Queste le parole di Pep, tecnico del, che nella conferenza stampa in vista del match contro il Southampton ha parlato delle condizioni del centrocampista belga. L’allenatore catalano ha infine parlato di Phil Foden, in ripresa dopo un complicato avvio di stagione: “Non mi preoccupo affatto perché so chestarà bene farà la differenza. È un talento naturale in grado di risolvere le partite da solo. Sono contento di sapere che si sente bene“.: “Non soDe” SportFace.