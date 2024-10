Maltrattati e malnutriti: otto cani salvati dalla polizia locale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Denutriti e Maltrattati. Queste le condizioni in cui si trovavano otto cani: cuccioli e adulti, meticci e "simil corso", regolarmente registrati all'anagrafe canina. Una persona è stata denunciata. La scoperta è avvenuta nel Comune di Velletri. cani Maltrattati a Velletri Il blitz del 18 Romatoday.it - Maltrattati e malnutriti: otto cani salvati dalla polizia locale Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Denutriti e. Queste le condizioni in cui si trovavano: cuccioli e adulti, meticci e "simil corso", regolarmente registrati all'anagrafena. Una persona è stata denunciata. La scoperta è avvenuta nel Comune di Velletri.a Velletri Il blitz del 18

