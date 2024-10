Anteprima24.it - L’Unisannio alla guida di start-up e innovazioni: vanta il più alto numero di PMI sul territorio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Affrontare in modo più consapevole le sfide future”. Così il Rettore delGerardo Canfora , ha sintetizzato le motivazioni che sono a fondamento del bilancio sociale 2024 dell’ Ateneo. Il documento, ha sottolineato il Rettore, descrive cosa ha prodottonegli ultimi 3 anni quali ricadute sul. La provincia di Benevento può contare sul piùdi pmi innovative in percentuale rispetto aldegli abitanti residenti: ” è unvivace, come lo è vivace quest’università. Quest’ ateneo ha saputo aprire le proprie porte. Per fare impresa serve competenza e entusiasmo”. In termini occupazionali, ha proseguito il Rettore l’ultimo biennio ha registrato una crescita, per quanto riguarda giovani ricercatori e il personale tecnico amministrativo.