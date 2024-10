Oasport.it - Lorenzo Musetti batte in rimonta Zverev da grande giocatore e accede in semifinale a Vienna!

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un. Il tennista toscano (n.17 del ranking) replica quanto aveva fatto nel torneo olimpico eper la seconda volta consecutiva il n.3 del mondo, Alexander, con il punteggio di 2-6 7-6 (5) 6-4 in 2 ore e 39 minuti di gioco, nei quarti di finale dell’ATP500 di. Una partita eccellente del carrarino, in grado di alternare colpi di rara potenza, a tagli pregevoli con il rovescio slice e punendo il suo avversario con stupende palle corte. E così è maturata la seconda vittoria in carriera contro un top-3 ed è arrivato il successo n.40 in stagione, significativo perché ottenuto indoor, ovvero nel contesto preferito del tedesco. Inci sarà ad attenderlo il britannico Jack Draper. Nel primo setè disordinato tatticamente, forzando alcune giocate più del dovuto e di fatto permettendo al rivale di andare avanti di un break.