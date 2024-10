Spazionapoli.it - Lobotka sarà out contro il Milan? Cosa trapela da Castel Volturno sul rientro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Stanislavnon ciil Lecce. Sorgono gli interrogativi in vista del big matchil: ci sono novità riguardanti il suo possibile. Il Napoli guarda con fiducia al prossimo impegno di campionatoil Lecce: nella sfida in programma per sabato alle ore 15:00, gli uomini di Antonio Conte cercheranno di blindare ulteriormente il primo posto in classifica in solitaria, per arrivare al ciclo di big match nelle migliori condizioni mentali possibili.i salentini, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale potrà contare sul ritorno, almeno tra i convocati, di Alex Meret. Pochi dubbi, invece, circa l’assenza del centrocampista Stanislav, che sta ancora smaltendo i problemi fisici patiti nel corso della sosta per le Nazionali, con la sua Slovacchia.