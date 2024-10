L'Italia digitale nel 2024: connessioni più veloci e streaming in crescita (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni dell'AGCOM ci offre uno spaccato interessante sull'evoluzione digitale del nostro paese. Tra fibra ottica in espansione e streaming video sempre più popolare, ecco come sta cambiando l'Italia connessa. La rivoluzione della fibra ottica Il rame, un tempo protagonista indiscusso delle nostre connessioni internet, sta cedendo il passo a tecnologie più avanzate. Le linee ADSL, che nel 2020 rappresentavano il 44,1% del totale, oggi sono scese al 16,7%. Al contrario, le connessioni in fibra ottica FTTH stanno vivendo un vero e proprio boom: in soli quattro anni, sono passate dal 7% al 24,4% del totale. Questo cambiamento non è solo una questione di numeri, ma si traduce in un concreto miglioramento delle prestazioni. Oggi, il 74,4% delle linee offre velocità pari o superiori ai 100 Mbit/s, contro il 43% di quattro anni fa. Quotidiano.net - L'Italia digitale nel 2024: connessioni più veloci e streaming in crescita Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni dell'AGCOM ci offre uno spaccato interessante sull'evoluzionedel nostro paese. Tra fibra ottica in espansione evideo sempre più popolare, ecco come sta cambiando l'connessa. La rivoluzione della fibra ottica Il rame, un tempo protagonista indiscusso delle nostreinternet, sta cedendo il passo a tecnologie più avanzate. Le linee ADSL, che nel 2020 rappresentavano il 44,1% del totale, oggi sono scese al 16,7%. Al contrario, lein fibra ottica FTTH stanno vivendo un vero e proprio boom: in soli quattro anni, sono passate dal 7% al 24,4% del totale. Questo cambiamento non è solo una questione di numeri, ma si traduce in un concreto miglioramento delle prestazioni. Oggi, il 74,4% delle linee offretà pari o superiori ai 100 Mbit/s, contro il 43% di quattro anni fa.

