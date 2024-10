Temporeale.info - Latina / Agli arresti domiciliari per detenzione di droga, viene denunciato di nuovo con hashish

Leggi tutta la notizia su Temporeale.info

(Di venerdì 25 ottobre 2024)– Nel corso del pomeriggio dello scorso 24 ottobre, i Carabinieri della Stazione diBorgo Sabotino hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di, un uomo di 48 anni, in atto sottoposto alla misura cautelare degliper reati in materia di L'articoloperdidiconTemporeale Quotidiano.