La Rappresentante di lista, nuovo album e tour: “Giorni felici (e disturbati), quanto stress a Sanremo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Un altro giorno divino”. C’è pure un po’ di Samuel Beckett in quel “Giorni felici” con cui La Rappresentante di lista riprende oggi il cammino discografico dopo l’exploit sanremese di “Ciao ciao” e dell’album “My mamma”. Anche se Veronica Lucchesi non si sente poi così sepolta nel cumulo di sabbia della Winnie portata sul palco del Piccolo da Strehler col parasole, la lima per le unghie (e il revolver) di Giulia Lazzarini. Anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso”, il nuovo disco torna a viaggiare tra angosce, dubbi e felicità inattese confermando la ditta Lucchesi-Dario Mangiaracina sui livelli raggiunti. Fra dieci Giorni parte da Trento il tour nei club atteso il 13 novembre pure al Fabrique. Ilgiorno.it - La Rappresentante di lista, nuovo album e tour: “Giorni felici (e disturbati), quanto stress a Sanremo” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Un altro giorno divino”. C’è pure un po’ di Samuel Beckett in quel “” con cui Ladiriprende oggi il cammino discografico dopo l’exploit sanremese di “Ciao ciao” e dell’“My mamma”. Anche se Veronica Lucchesi non si sente poi così sepolta nel cumulo di sabbia della Winnie portata sul palco del Piccolo da Strehler col parasole, la lima per le unghie (e il revolver) di Giulia Lazzarini. Anticipato dai singoli “Paradiso” e “La città addosso”, ildisco torna a viaggiare tra angosce, dubbi età inattese confermando la ditta Lucchesi-Dario Mangiaracina sui livelli raggiunti. Fra dieciparte da Trento ilnei club atteso il 13 novembre pure al Fabrique.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Rappresentante di Lista - Giorni felici : la recensione dell'album - L’intenzione del quinto album di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è sempre pop, ma più ruvida. Un manuale su come resistere (insieme) alle disillusioni (Vanityfair.it)

La Rappresentante di Lista : “In ‘Giorni Felici’ la nostra voglia di disobbedire” - (Adnkronos) – “Vogliamo comunicare la voglia di disobbedire e dire no a questi finti giorni felici, a questo assopimento del mondo”. Dritti al punto, come sempre. Così come il nuovo album di La Rappresentante di Lista, ‘Giorni Felici’ in uscita ... (Dailyshowmagazine.com)

La Rappresentante di Lista : “In ‘Giorni Felici’ la nostra voglia di disobbedire” - Esce il 25 ottobre il nuovo lavoro di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il loro quinto lavoro in studio. E su Sanremo non hanno dubbi: "Abbiamo dato" "Vogliamo comunicare la voglia di disobbedire e dire no a questi finti giorni felici, a ... (Sbircialanotizia.it)

La Rappresentante di Lista - domani fuori l’album Giorni felici - la tracklist - Giorni felici è il nuovo album de La Rappresentante di Lista e sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici, ecco la tracklist Giorni felici, il nuovo album de La Rappresentante di Lista, sarà disponibile da ... (Spettacolo.eu)