La morte ti fa bella | a Broadway arriva il musical del film di Zemeckis

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal cinema al teatro, la black comedy firmata dal regista di Forrest Gump alla conquista del palcoscenico newyorchese. Grande attesa aper Death Becomes Her, adattamentoe delLati fadiretto da Robertcon protagonisti Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis. Le rappresentazioni sono ora in anteprima al Lunt-Fontanne Theatre di New York. La serata della première è prevista per giovedì 21 novembre. La colonna sonora è del duo di autori Julia Mattison e Noel Carey con libretto di Marco Pennette. Il vincitore del Tony Award Christopher Gattelli dirige e coreografa lo spettacolo. Bellezza eterna Lo spettacolo teatrale Death Becomes Her ricalca le stesse vicende delcon le amiche-rivali di