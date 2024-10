Kiev nella Nato, adesione in stallo, sette Paesi scaricano Zelensky (Di venerdì 25 ottobre 2024) Davanti alle telecamere, Volodymyr Zelensky e i leader occidentali non fanno che ripetere che l’ingresso di Kiev nella Nato – ritenuta l’unica ancora di salvezza di fronte alla furia russa – è solo questione di tempo. Eppure, da tempo circolano voci secondo cui il processo di adesione non sarebbe così scontato come si pensa. Anzi, esisterebbe un nutrito numero di Paesi membri decisamente scettici, per non dire del tutto contrari, di fronte a questa possibilità, che temono possa condurre a un conflitto aperto con la Russia di Vladimir Putin. Indiscrezioni rilanciate da Politico in un articolo affermano che il piano di vittoria di Zelensky presenta un problema non di poco conto, poiché si basa quasi integralmente sul fatto che l’Ucraina riceverà un invito ad aderire alla Nato. Lanotiziagiornale.it - Kiev nella Nato, adesione in stallo, sette Paesi scaricano Zelensky Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Davanti alle telecamere, Volodymyre i leader occidentali non fanno che ripetere che l’ingresso di– ritenuta l’unica ancora di salvezza di fronte alla furia russa – è solo questione di tempo. Eppure, da tempo circolano voci secondo cui il processo dinon sarebbe così scontato come si pensa. Anzi, esisterebbe un nutrito numero dimembri decisamente scettici, per non dire del tutto contrari, di fronte a questa possibilità, che temono possa condurre a un conflitto aperto con la Russia di Vladimir Putin. Indiscrezioni rilanciate da Politico in un articolo affermano che il piano di vittoria dipresenta un problema non di poco conto, poiché si basa quasi integralmente sul fatto che l’Ucraina riceverà un invito ad aderire alla

Kiev nella Nato - adesione in stallo - sette Paesi scaricano Zelensky - Davanti alle telecamere, Volodymyr Zelensky e i leader occidentali non fanno che ripetere che l’ingresso di Kiev nella Nato – ritenuta l’unica ancora di salvezza di fronte alla furia russa – è solo questione di tempo. Eppure, da tempo circolano ... (Lanotiziagiornale.it)

