Ius Scholae, la commissione approva la mozione presentata dal gruppo Red (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo Ius Scholae incassa il consenso della commissione e passerà ora al vaglio del consiglio comunale. Con 12 favorevoli e due astenuti è stata approvata in commissione consiliare permanente Istruzione, formazione e lavoro, presieduta da Marcantonino Malara, la mozione a firma del gruppo Red Reggiotoday.it - Ius Scholae, la commissione approva la mozione presentata dal gruppo Red Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lo Iusincassa il consenso dellae passerà ora al vaglio del consiglio comunale. Con 12 favorevoli e due astenuti è statata inconsiliare permanente Istruzione, formazione e lavoro, presieduta da Marcantonino Malara, laa firma delRed

