Israele colpisce una residenza per giornalisti in Libano | morti tre reporter È un crimine di guerra

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un raid aereo israeliano ha preso di mira unapera Hasbaya, nel sud del. Lo riportano i media libanesi. Secondo altri media arabi, tra cui Al Arabya, l’attacco alladeia Hasbaya ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altri 2. Tra le vittime si contano un cameraman e un ingegnere che lavoravano per l’emittente filo-iraniana Al-Mayadeen e un cameraman che lavorava per la tv Al-Manar di Hezbollah. Altripresenti sulla scena hanno affermato che il bungalow in cui dormivano i rappresentanti di quelle emittenti è stato preso di mira direttamente. Secondo il ministero dell’informazione libanese l’uccisione dei treè «undi».