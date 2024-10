Inter-Juventus, avanza Asllani? La probabile formazione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inter-Juventus sarà la nona giornata di questa Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi. LA SFIDA – Inter-Juventus è il big match della nona giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro con 5 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, avendo dimostrato di essere riusciti a gestire la sconfitta nel derby contro il Milan nel modo giusto per creare e non distruggere. La squadra bianconera rappresenta una sfidante ostica, ma l’Inter intende dare un segnale all’avversaria e a tutte le altre concorrenti per lo scudetto. Il match sarà l’occasione per vedere il primo duello stagionale tra Simone Inzaghi e Thiago Motta, due dei tecnici più apprezzati del nostro campionato. Inter-Juventus, la probabile formazione di Inzaghi: LE SCELTE – Il tecnico Inzaghi ha un grande dubbio per Inter-Juventus. Inter-news.it - Inter-Juventus, avanza Asllani? La probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sarà la nona giornata di questa Serie A 2024-2025: di seguito ladel tecnico Simone Inzaghi. LA SFIDA –è il big match della nona giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri arrivano all’incontro con 5 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League, avendo dimostrato di essere riusciti a gestire la sconfitta nel derby contro il Milan nel modo giusto per creare e non distruggere. La squadra bianconera rappresenta una sfidante ostica, ma l’intende dare un segnale all’avversaria e a tutte le altre concorrenti per lo scudetto. Il match sarà l’occasione per vedere il primo duello stagionale tra Simone Inzaghi e Thiago Motta, due dei tecnici più apprezzati del nostro campionato., ladi Inzaghi: LE SCELTE – Il tecnico Inzaghi ha un grande dubbio per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter-Juventus - De Vrij e la ‘prova fisica’ da vincere : un duello! - Inter-Juventus non vedrà la presenza di Francesco Acerbi tra i convocati a causa di un’elongazione avvertita nel corso del match contro la Roma: ecco che toccherà a Stefan De Vrij superare una prova importante. LA SFIDA – Inter-Juventus si ... (Inter-news.it)

Inter-Juventus - Inzaghi ha un’idea. Barella guida il centrocampo - Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la Juventus.il derby d’Italia in programma domenica non è un vero match point ma potrà dire tanto in termini di umore se si guarda la classifica. L’Inter si ritrova con un centrocampo dimezzato, ma con un ... (Inter-news.it)

Darmian - in Inter-Juventus più importante del solito : vero jolly - L’importanza di Matteo Darmian in vista di Inter-Juventus e non solo è destinata ad aumentare. Il motivo è la sua duttilità che lo rende indispensabile viste le numerose defezioni in casa nerazzurra. IMPORTANZA CRUCIALE – Matteo Darmian e Denzel ... (Inter-news.it)

Asllani più di Barella per Inter Juventus? Due incognite da valutare - Il centrocampo è sicuramente il reparto che crea più grattacapi a Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus di domenica. Soprattutto con la scelta per quanto riguarda il vertice basso davanti alla difesa. Lanciare Kristjan Asllani dal primo, o ... (Inter-news.it)