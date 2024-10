In soccorso di Ilaria Salis arriva Carola Rackete: “Gli antifascisti vanno protetti!”. Dalla legge… (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Gli antifascisti vanno tutelati”, è la frase principale del video con il quale l’ex capitano della nave Ong dei migranti, Carola Rackete, nel suo post social a difesa della collega. Le due colleghe si fanno sponda, con la Rackete che si oppone alla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare chiesta dall’Ungheria nei confronti della Salis. Va difesa, in quanto antifascista, Dalla legge, Dalla giustizia, a prescindere dai reati commessi La solidarietà tra compagne scatta così, a prescindere. Sulla richiesta dell’Ungheria di privare Ilaria Salis dell’immunità parlamentare “il mio ruolo è molto limitato”, ha dichiarato a Porta a Porta la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola. Secoloditalia.it - In soccorso di Ilaria Salis arriva Carola Rackete: “Gli antifascisti vanno protetti!”. Dalla legge… Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Glitutelati”, è la frase principale del video con il quale l’ex capitano della nave Ong dei migranti,, nel suo post social a difesa della collega. Le due colleghe si fanno sponda, con lache si oppone alla richiesta di revoca dell’immunità parlamentare chiesta dall’Ungheria nei confronti della. Va difesa, in quanto antifascista,legge,giustizia, a prescindere dai reati commessi La solidarietà tra compagne scatta così, a prescindere. Sulla richiesta dell’Ungheria di privaredell’immunità parlamentare “il mio ruolo è molto limitato”, ha dichiarato a Porta a Porta la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola.

