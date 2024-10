In programma sequel di Alien e Predator più un crossover (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci sono novita in merito ai due franchise che vedono quali protagonisti due tra le più temibili razze Aliene che la fantascienza abbia mai partorito, stiamo parlando di Alien, il famelico xenomorfo e del Predator, uno dei più feroci cacciatori dell’Universo. Questi due terribili extraterrestri sono riapparsi recentemente nel piccolo e grande schermo, donando linfa vitale a due franchise considerati oramai stanchi. Abbiamo infatti rivisto il Predator nel 2022 nel film Prey (qui la recensione), da noi trasmesso in streaming da Disney+, mentre lo xenomorfo ha dato il meglio di se al cinema, nel più recente Alien: Romulus. Entrambi i film sono stati acclamati dalla critica e molto apprezzati dal pubblico, quindi non dovrebbe sorprendere sapere che la 20th Century Studios, di proprietà della Disney, possa pensare alla realizzazione di nuovi capitoli. Universalmovies.it - In programma sequel di Alien e Predator più un crossover Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ci sono novita in merito ai due franchise che vedono quali protagonisti due tra le più temibili razzee che la fantascienza abbia mai partorito, stiamo parlando di, il famelico xenomorfo e del, uno dei più feroci cacciatori dell’Universo. Questi due terribili extraterrestri sono riapparsi recentemente nel piccolo e grande schermo, donando linfa vitale a due franchise considerati oramai stanchi. Abbiamo infatti rivisto ilnel 2022 nel film Prey (qui la recensione), da noi trasmesso in streaming da Disney+, mentre lo xenomorfo ha dato il meglio di se al cinema, nel più recente: Romulus. Entrambi i film sono stati acclamati dalla critica e molto apprezzati dal pubblico, quindi non dovrebbe sorprendere sapere che la 20th Century Studios, di proprietà della Disney, possa pensare alla realizzazione di nuovi capitoli.

