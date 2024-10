Imprese, report: investimenti in green economy per oltre 571mila aziende (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Nel quinquennio 2019-2023, sono state 571.040 le Imprese che hanno effettuato eco-investimenti pari al 38,6% del totale ovvero più di 1 su 3. Sono i dati del Rapporto greenItaly, arrivato alla quindicesima edizione, realizzato dalla Fondazione Symbola, da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Al rapporto hanno collaborato Conai, Novamont, Ecopneus, Enel, molte organizzazioni e oltre 40 esperti. "I dati del 15° Rapporto greenItaly confermano la concretezza dell'invito del presidente Mattarella a Bonn e del report di Draghi a fare della transizione verde e della decarbonizzazione un importante fattore di competitività. Liberoquotidiano.it - Imprese, report: investimenti in green economy per oltre 571mila aziende Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Nel quinquennio 2019-2023, sono state 571.040 leche hanno effettuato eco-pari al 38,6% del totale ovvero più di 1 su 3. Sono i dati del RapportoItaly, arrivato alla quindicesima edizione, realizzato dalla Fondazione Symbola, da Unioncamere e dal Centro Studi Tagliacarne con il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Al rapporto hanno collaborato Conai, Novamont, Ecopneus, Enel, molte organizzazioni e40 esperti. "I dati del 15° RapportoItaly confermano la concretezza dell'invito del presidente Mattarella a Bonn e deldi Draghi a fare della transizione verde e della decarbonizzazione un importante fattore di competitività.

