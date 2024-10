Ilgiorno.it - Il mercato del lavoro a Sondrio: “in palio” mille posti, e a fare da traino è il turismo

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Offerta diin crescita in provincia di, cola trainare l’economia. E il trend continuerà almeno fino alla fine dell’anno. Sono infatti 1.210 le opportunità lavorative offerte dalle imprese di Valtellina e Valchiavenna nel mese di ottobre, 40 in più rispetto allo stesso mese del 2023 (+3,4%), e 6.640 nel trimestre ottobre-dicembre, 1.100 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente (+20,1%). L’effettodei servizi A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero dele delle politiche sociali, iniziativa a cui partecipa anche la Camera di commercio di. A trainare la crescita è ancora una volta il settore dei servizi. Sono 780 i contratti programmati a ottobre e oltre 5.