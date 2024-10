Ilrestodelcarlino.it - Il Carisport cambia look Viaggio nel cantiere

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco come sarà il nuovo. Sotto la polvere creata dai lavori in corso, diventa sempre più evidente la nuova fisionomia della struttura che rappresenterà la casa per eccellenza dello sport e degli eventi al coperto del nostro territorio. A fronte di un investimento di circa due milioni di euro, l’impianto stando radicalmente volto, dal punta di vista estetico, ma anche strutturale. Partiamo dall’impatto visivo, perché l’occhio vuole sempre la sua parte. Il vecchio parquet è stato sostituito con uno nuovo, moderno e performante, montato a incastro e dunque rimuovibile in tempi rapidi in caso di necessità. I precedenti colori dominanti blu sono stati sostituiti dal nero, al quale si aggiungono le righe bianche e le tonalità chiare delle assi. Bianconero, dunque, guarda un po’ Benvenuti a Cesena.