Hajduk Spalato Gattuso | Se un giocatore vuole compromettere i rapporti nello spogliatoio per lui non c’è più posto con me

Il tecnico dell'Hajduk Spalato, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno della sua squadra in campionato: "Ogni partita è difficile, lo abbiamo visto nei primi 25 minuti a Koprivnica. Ogni incontro richiede una buona preparazione, dobbiamo allenarci e andare avanti. Dobbiamo essere pronti mentalmente, tatticamente e fisicamente. Domani ci aspetta una partita difficile, paragonabile a quella contro il Belupo". L'ex allenatore tra le altre di Milan e Napoli ha aggiunto sugli avversari: "La Lokomotiva è la squadra numero uno in campionato per quanto riguarda il pressing e l'uscita dalla difesa. Escono rapidamente, sono giovani e corrono. Devo preparare la partita in entrambe le fasi: dobbiamo essere pronti, non sarà una passeggiata".

