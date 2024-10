“Haaland e Motta al Napoli? Vi svelo la verità”, l’ex Mantovani rivela tutti i retroscena: quante sorprese! (Di venerdì 25 ottobre 2024) l’ex dirigente del Napoli, Leonardo Mantovani, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale, svelando tantissimi retroscena legati al club partenopeo. Tantissimi i retroscena svelati da Leonardo Mantovani, ex responsabile dell’area scouting della SSC Napoli, nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Dai suoi inizi fino allo Scudetto con il club partenopeo, passando soprattutto per le numerosissime curiosità legato al mercato azzurro nel corso della sua permanenza all’ombra del Vesuvio. “Il termine scout ormai è poco adatto a quello che è effettivamente il lavoro che noi facciamo all’interno delle società”, ha dichiarato Mantovani a proposito del suo ruolo e dei cambiamenti che si sono verificati con il passare del tempo. Spazionapoli.it - “Haaland e Motta al Napoli? Vi svelo la verità”, l’ex Mantovani rivela tutti i retroscena: quante sorprese! Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)dirigente del, Leonardo, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RadioCentrale, svelando tantissimilegati al club partenopeo. Tantissimi isvelati da Leonardo, ex responsabile dell’area scouting della SSC, nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni di RadioCentrale. Dai suoi inizi fino allo Scudetto con il club partenopeo, passando soprattutto per le numerosissime curiosità legato al mercato azzurro nel corso della sua permanenza all’ombra del Vesuvio. “Il termine scout ormai è poco adatto a quello che è effettivamente il lavoro che noi facciamo all’interno delle società”, ha dichiaratoa proposito del suo ruolo e dei cambiamenti che si sono verificati con il passare del tempo.

