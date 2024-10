Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 5 e 6, Venerdi 25 Ottobre 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Venerdi 25 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15, andranno in onda gli episodi 5 e 6 di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, dove Max e Mauro si trovano a Milano per realizzare un album degli 883. Il rischio di un ritorno senza successo a Pavia incombe, ma proprio la vita in provincia ispira una canzone che potrebbe segnare la loro carriera, raccontando in modo nostalgico la nascita di un progetto musicale iconico. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21:15, puoi vedere Spencer, con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 5 e 6, Venerdi 25 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Digital-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)25sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15, andranno in onda gli episodi 5 e 6 dil', dove Max e Mauro si trovano a Milano per realizzare un album degli 883. Il rischio di un ritorno senza successo a Pavia incombe, ma proprio la vita in provincia ispira una canzone che potrebbe segnare la loro carriera, raccontando in modo nostalgico la nascita di un progetto musicale iconico. Su SkyDue HD, sempre alle 21:15, puoi vedere Spencer, con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana.

