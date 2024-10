Gasparri contro “Report”, domenica lancerà una “bomba” sulla Liguria ad urne aperte: “E’ illegale” (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è un caso Report per quanto riguarda le elezioni in Liguria. Sigfrido Ranucci ha annunciato un servizio sul caso Toti che cadrà ad urne ancora aperte. La trasmissione andrà in onda domenica. Lunedì le urne saranno ancora aperte. Un servizio “a orologeria”. Il candidato Bucci ha evidenziato la palese violazione del silenzio elettorale. Quando Sigfrido Ranucci ha annunciato i contenuti della prima puntata di Report, l’attenzione si è concentrata sul Ministero della Cultura e al caso “Boccia, al maschile” strombazzato dal conduttore in ogni ospitata televisiva. In verità, il caso grave non sottolineato è che nel pieno della due giorni elettorale un servizio sulla Rai entri nel merito di circostanze e inchieste che hanno funestato la regione in cui si sta votando. E’ stato il senatore di FI Maurizio Gasparri a segnalare il caso. Secoloditalia.it - Gasparri contro “Report”, domenica lancerà una “bomba” sulla Liguria ad urne aperte: “E’ illegale” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è un casoper quanto riguarda le elezioni in. Sigfrido Ranucci ha annunciato un servizio sul caso Toti che cadrà adancora. La trasmissione andrà in onda. Lunedì lesaranno ancora. Un servizio “a orologeria”. Il candidato Bucci ha evidenziato la palese violazione del silenzio elettorale. Quando Sigfrido Ranucci ha annunciato i contenuti della prima puntata di, l’attenzione si è concentrata sul Ministero della Cultura e al caso “Boccia, al maschile” strombazzato dal conduttore in ogni ospitata televisiva. In verità, il caso grave non sottolineato è che nel pieno della due giorni elettorale un servizioRai entri nel merito di circostanze e inchieste che hanno funestato la regione in cui si sta votando. E’ stato il senatore di FI Maurizioa segnalare il caso.

