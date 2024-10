Frantoi Aperti, la festa che celebra l'extravergine d'oliva (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Umbria fino al 17 novembre si terrà la 27^ edizione di Frantoi Aperti, una grande festa che celebra l’Olio extravergine di oliva appena franto che si terrà nei Frantoi umbri aderenti, sempre più luoghi di accoglienza, dove fare esperienze legate alla conoscenza di questo prezioso prodotto, nei borghi ad alta vocazione olivicola e nelle città d’arte immersi, dove partecipare ad eventi che festeggiano l’olio evo. Cinque fine settimana tra natura, arte, cibo e musica. Tante le iniziative per grandi e bambini a cui partecipare. L’evento di apertura sarà, sabato 19 ottobre 2024, “La Grande Pedalata Lungo la Fascia olivata dei Colli Assisi – Spoleto”, e nei luoghi del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” (568-774 d.C. Quotidiano.net - Frantoi Aperti, la festa che celebra l'extravergine d'oliva Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Umbria fino al 17 novembre si terrà la 27^ edizione di, una grandechel’Oliodiappena franto che si terrà neiumbri aderenti, sempre più luoghi di accoglienza, dove fare esperienze legate alla conoscenza di questo prezioso prodotto, nei borghi ad alta vocazione olivicola e nelle città d’arte immersi, dove partecipare ad eventi che festeggiano l’olio evo. Cinque fine settimana tra natura, arte, cibo e musica. Tante le iniziative per grandi e bambini a cui partecipare. L’evento di apertura sarà, sabato 19 ottobre 2024, “La Grande Pedalata Lungo la Fasciata dei Colli Assisi – Spoleto”, e nei luoghi del sito seriale UNESCO “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” (568-774 d.C.

