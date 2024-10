Firenze, lesione strutturale in un cantiere: mille evacuati da scuola (Di venerdì 25 ottobre 2024) Evacuato questa mattina a Firenze il liceo scientifico Leonardo da Vinci, in via Giovanni dei Marignolli. L’allarme è scattato intorno alle 10 perché si sarebbe verificata una lesione strutturale nel cantiere dei lavori per la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che arrivati sul posto, hanno effettuato il controllo dei locali per scongiurare il coinvolgimento di eventuali persone che si trovavano nel cantiere. Contemporaneamente è stato attivato il piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione di studenti e personale scolastico, in tutto circa 1000 persone. Sul posto anche la polizia municipale, che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di evacuazione, e personale sanitario del 118 . Non ci sono persone rimaste ferite. Lapresse.it - Firenze, lesione strutturale in un cantiere: mille evacuati da scuola Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Evacuato questa mattina ail liceo scientifico Leonardo da Vinci, in via Giovanni dei Marignolli. L’allarme è scattato intorno alle 10 perché si sarebbe verificata unaneldei lavori per la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che arrivati sul posto, hanno effettuato il controllo dei locali per scongiurare il coinvolgimento di eventuali persone che si trovavano nel. Contemporaneamente è stato attivato il piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione di studenti e personale scolastico, in tutto circa 1000 persone. Sul posto anche la polizia municipale, che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di evacuazione, e personale sanitario del 118 . Non ci sono persone rimaste ferite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lesioni a un cantiere dentro la Leonardo da Vinci a Firenze: evacuata la scuola, sul posto i Vigili del fuoco - FIRENZE - I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti poco dopo le 10 a Firenze in via Giovanni dei Marignolli, presso la ... (piananotizie.it)

Lesioni strutturali ad un istituto scolastico di Firenze, evacuate 1000 persone - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10:20 nel comune di Firenze in Via Giovanni dei Marignolli, presso un istituto scolastico, per delle lesioni ... (gonews.it)

Lesioni in uno stabile che ospita liceo, mille evacuati - In mille, tra studenti e personale scolastico, evacuati stamani dall'immobile che ospita il liceo scientifico Leonardo da Vinci in via Giovanni dei Marignolli a Firenze per il piano di emergenza dell' ... (ansa.it)

Roma, in viale Eritrea crolla con il letto al piano di sotto: quattro indagati per la ristrutturazione - L’incidente in viale Eritrea un anno fa. Accuse al titolare della ditta e a tre operai.Giulia Terrosi, 77 anni, sopravvissuta, non ha potuto rimettere piede nella sua casa, ancora inagibile ... (roma.corriere.it)