Feltri i gusti sessuali di Alessandro Giuli e le telefonate sulle orge gay al ministero

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vittoriodice che sul caso die Francesco Spano «c’è una convergenza di imbecilli tra destra e sinistra». In un’intervista al Foglio fa notare l’assurdità di una destra «che tira fuori la parola “pederasta”, che io non sentivo dalla Marcia su Roma». E di una sinistra che «si scatena con Report contro uno che scopa per i fatti suoi. E poi quello becero sarei io?». Ma c’è di più. Ovvero le maldicenze: «Non c’è cronista politico d’Italia, me compreso che in questi giorni non abbia ricevutodi politici e colleghi che raccontavano, in una specie di telefono senza fili, storie incredibili suldel ‘CULtura’, sugay ale altre cose assurde e francamente vergognose persino per uno come me che dell’esagerazione ha fatto una cifra professionale». Ildel CULtura Insinuazioni, sostiene il Foglio, che vanno tra FdI e Pd.