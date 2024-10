F1 prove libere GP Messico oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La F1 rimane oltreoceano, in occasione del Gran Premio del. L’autodromo Hermanos Rodriguez di Città delospita il ventesimo appuntamento della stagione 2024, che si avvicina alla fase conclusiva. All’appello mancano infatti solo cinque appuntamenti, con Max Verstappen che troneggia sulla classifica piloti. Il weekend di gara intra il 25 e il 27 ottobre sarà speciale per l’altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, qui eroe di casa. Il Circus torna allazione tradizionale, con tre sessioni di, una qualifica e infine la gara. FP1 – LATESTUALE FP2 – LATESTUALE A rompere il ghiaccio saranno le, attese tra il 25 e il 26 di ottobre. La prima sessione è inper venerdì, a partire dalle 20:30 italiane, mentre le FP2 andranno in scena dalle 00.00 di sabato.