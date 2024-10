F1, GP Messico 2024: risultati e classifica FP1. Russell precede Sainz, quarto Verstappen (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Mondiale di F1 2024 è proseguito oggi, venerdì 25 ottobre, con il GP del Messico, valido come ventesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma a mezzanotte. Primo posto per la Mercedes del britannico George Russell, in testa in 1:17.998, davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, secondo a 0.317, ed al sorprendente nipponico della RB, Yuki Tsunoda, terzo a 0.701. Quarta piazza per la Red Bull del leader del Mondiale, il neerlandese Max Verstappen, attardato di 0.841, mentre è quinto il tedesco della Haas Nico Hulkenberg, staccato di 0.906, mentre si classifica sesto l’australiano Oscar Piastri su McLaren, il quale accusa un gap di 0.960. F1, Russell detta il passo in FP1 a Città del Messico davanti a Sainz. Oasport.it - F1, GP Messico 2024: risultati e classifica FP1. Russell precede Sainz, quarto Verstappen Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Mondiale di F1è proseguito oggi, venerdì 25 ottobre, con il GP del, valido come ventesima prova del calendario. Nella prima serata italiana si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 60?, che fa da preludio alla seconda, in programma a mezzanotte. Primo posto per la Mercedes del britannico George, in testa in 1:17.998, davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos, secondo a 0.317, ed al sorprendente nipponico della RB, Yuki Tsunoda, terzo a 0.701. Quarta piazza per la Red Bull del leader del Mondiale, il neerlandese Max, attardato di 0.841, mentre è quinto il tedesco della Haas Nico Hulkenberg, staccato di 0.906, mentre sisesto l’australiano Oscar Piastri su McLaren, il quale accusa un gap di 0.960. F1,detta il passo in FP1 a Città deldavanti a

