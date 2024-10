Ilrestodelcarlino.it - Esce dal negozio e sfregia al volto un giovane

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È arrivato in pullman a Falconara dall’hinterland della Vallesina, assieme a una ragazza, ed è sceso alla stazione. Poi si sarebbe recato in un esercizio etnico lungo la via Flaminia, quando all’uscita avrebbe riversato tutta la sua ira nei confronti di un altro, che non conosceva, ferendolo al viso pare con un paio di forbici e apparentemente senza motivo. Non pago, sempre con la donna accanto, si sono recati in un supermercato del centro, non troppo distante dal luogo dell’aggressione, per rubare una bottiglia di Gin. Ed è lì che sono stati bloccati e lui, un 19enne tunisino senza dimora già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per una sfilza di reati. Un pomeriggio di follia, quello di mercoledì. Soltanto l’intervento della Polizia locale, in un’operazione congiunta con i carabinieri della Tenenza, ha permesso di scongiurare il peggio.