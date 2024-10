Elon Musk, la grande accusa: “Ha contatti costanti con Putin”. Il favore alla Russia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington, 25 ottobre 2024 – A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, piovono accuse importanti su uno dei principali sostenitori pubblici di Donald Trump, il miliardario Elon Musk. Il Wall Street Journal ha accusato il patron di X di essere “in contatto costante dal 2022” con il presidente russo Vladimir Putin: un vero colpo di scena considerando il supporto pubblico all’Ucraina sin dai primi giorni dell’invasione. I contatti, stando al quotidiano americano, sarebbero “confermati da diversi attuali ed ex funzionari americani, europei e russi”. Ma non è l’unica accusa: Putin avrebbe anche chiesto a Musk di non attivare la rete satellitare internet Starlink su Taiwan, come favore per il suo alleato cinese Xi Jinping. PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - OCTOBER 20: SpaceX and Tesla founder Elon Musk speaks at a town hall with Republican candidate U.S. Quotidiano.net - Elon Musk, la grande accusa: “Ha contatti costanti con Putin”. Il favore alla Russia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Washington, 25 ottobre 2024 – A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, piovono accuse importanti su uno dei principali sostenitori pubblici di Donald Trump, il miliardario. Il Wall Street Journal hato il patron di X di essere “in contatto costante dal 2022” con il presidente russo Vladimir: un vero colpo di scena considerando il supporto pubblico all’Ucraina sin dai primi giorni dell’invasione. I, stando al quotidiano americano, sarebbero “confermati da diversi attuali ed ex funzionari americani, europei e russi”. Ma non è l’unicaavrebbe anche chiesto adi non attivare la rete satellitare internet Starlink su Taiwan, comeper il suo alleato cinese Xi Jinping. PITTSBURGH, PENNSYLVANIA - OCTOBER 20: SpaceX and Tesla founderspeaks at a town hall with Republican candidate U.S.

