Darmian, in Inter-Juventus più importante del solito: vero jolly (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’importanza di Matteo Darmian in vista di Inter-Juventus e non solo è destinata ad aumentare. Il motivo è la sua duttilità che lo rende indispensabile viste le numerose defezioni in casa nerazzurra. IMPORTANZA CRUCIALE – Matteo Darmian e Denzel Dumfries continuano a contendersi una maglia da titolare per Inter-Juventus in programma domenica alle 18 a San Siro. E proprio l’olandese potrebbe spuntarla, grazie alle ultime convincenti prestazioni messe in mostra nello spezzone di gara contro la Roma e contro gli Young Boys nella terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League. Ma anche perché l’importanza dell’esterno italiano assume tutto un altro significato, considerando le defezioni in casa Inter. Ultima, ma non per importanza, quella di Carlos Augusto. Inter-news.it - Darmian, in Inter-Juventus più importante del solito: vero jolly Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’importanza di Matteoin vista die non solo è destinata ad aumentare. Il motivo è la sua duttilità che lo rende indispensabile viste le numerose defezioni in casa nerazzurra. IMPORTANZA CRUCIALE – Matteoe Denzel Dumfries continuano a contendersi una maglia da titolare perin programma domenica alle 18 a San Siro. E proprio l’olandese potrebbe spuntarla, grazie alle ultime convincenti prestazioni messe in mostra nello spezzone di gara contro la Roma e contro gli Young Boys nella terza giornata della fase campionato di UEFA Champions League. Ma anche perché l’importanza dell’esterno italiano assume tutto un altro significato, considerando le defezioni in casa. Ultima, ma non per importanza, quella di Carlos Augusto.

