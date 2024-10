Dalla strada alla moda: i piccioni sono il trend inaspettato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Un nuovo trend che, letteralmente, vola basso. Il piccione, emblema un tempo trascurato, sta trovando il suo spazio in passerelle, arte e cultura pop. Chi avrebbe mai detto che uno degli animali più bistrattati potesse diventare icona di stile? Eppure, il 2024 sembra essere l’anno in cui il piccione spicca il volo e non solo sui tetti delle città . Nel corso della storia dell’umanità il piccione è stato messaggero, animale da corse e spia durante le guerre. Questi volatili venivano utilizzati per trasportare messaggi segreti attraverso le linee nemiche. Alcuni vennero persino dotati di fotocamere in miniatura per scattare immagini dall’alto, trasformandoli in veri e propri agenti segreti alati. Il piccione spia è una storia bizzarra che non appartiene solo al periodo delle grandi guerre. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Un nuovoche, letteralmente, vola basso. Il piccione, emblema un tempo trascurato, sta trovando il suo spazio in passerelle, arte e cultura pop. Chi avrebbe mai detto che uno degli animali più bistrattati potesse diventare icona di stile? Eppure, il 2024 sembra essere l’anno in cui il piccione spicca il volo e non solo sui tetti delle città . Nel corso della storia dell’umanità il piccione è stato messaggero, animale da corse e spia durante le guerre. Questi volatili venivano utilizzati per trasportare messaggi segreti attraverso le linee nemiche. Alcuni vennero persino dotati di fotocamere in miniatura per scattare immagini dall’alto, trasformandoli in veri e propri agenti segreti alati. Il piccione spia è una storia bizzarra che non appartiene solo al periodo delle grandi guerre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Urge una strada alternativa" - e l’invasione dei piccioni, alla fine è stato chiuso. Ora serve una strada alternativa per togliere quel 30-40% di traffico pesante dall’abitato, e un semaforo". (msn.com)

Riparte la ’caccia’ ai piccioni in città. Gli animalisti: "Così si crea il far west" - "L’idea dell’ordinanza non è per trasformare la città in una zona di pericolo – precisa il primo cittadino Montanari -, bensì per permettere a chi è qualificato e ha un patentino adibito a farlo, di ... (msn.com)

DELITTO ALLA MODA - DELITTO ALLA MODA è un film di genere erotico del 1987, diretto da Claude Mulot, con Florence Guérin e Emmanuel Karsen. Durata 74 minuti. Distribuito da STARDUST, CENTER VIDEO. (comingsoon.it)

Come prendere un piccione in difficoltà per soccorrerlo e aiutarlo - In questa guida spieghiamo come prendere un piccione in difficoltà ... Occorre dunque attirarlo col cibo in un posto sicuro, non sul bordo della strada, e poi provare a prenderlo mentre mangia. Se ... (agireora.org)