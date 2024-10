Corsini replica a Formigli: “Infame era riferito al gradino, sono giorni che zoppico” (Di venerdƬ 25 ottobre 2024) Corsini replica a Formigli: "Infame? Ho specificato, come si sente chiaramente in onda, che mi riferivo al gradino". Ma la polemica sembra tutt'altro che chiusa. Fanpage.it - Corsini replica a Formigli: “Infame era riferito al gradino, sono giorni che zoppico” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdƬ 25 ottobre 2024): "Infame? Ho specificato, come si sente chiaramente in onda, che mi riferivo al". Ma la polemica sembra tutt'altro che chiusa.

