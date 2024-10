Corona svela i retroscena sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Erano vicini alla pace”, ma poi uno dei due ha “rovinato tutto” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tensione alle stelle tra Fedez e Chiara Ferragni dopo il tapiro a Striscia la notiizia: scopri le parole di Fabrizio Corona. L'articolo Corona svela i retroscena sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Erano vicini alla pace”, ma poi uno dei due ha “rovinato tutto” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Corona svela i retroscena sulla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Erano vicini alla pace”, ma poi uno dei due ha “rovinato tutto” Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tensione alle stelle tradopo il tapiro a Striscia la notiizia: scopri le parole di Fabrizio. L'articolotra: “”, ma poi uno dei due ha “” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Fabrizio Corona : “Fedez e Chiara avevano fatto pace - poi lui si è infuriato” - Nell’ultimo mese sono circolate voci che hanno riportato tutto e il contrario di tutto su presunti accordi tra Fedez e Chiara Ferragni. C’era chi parlava di rapporti distesi e chi di frizioni e oggi a fare chiarezza c’ha pensato Fabrizio Corona. ... (Biccy.it)

Marina Di Guardo - la mamma della Ferragni di nuovo single : la storia con Frank Kelcz è finita - c’entrano Fedez e Chiara - Dopo mesi di indiscrezioni, sembra confermata la rottura tra Marina Di Guardo e il manager inglese Frank Kelcz. L'articolo Marina Di Guardo, la mamma della Ferragni di nuovo single: la storia con Frank Kelcz è finita, c’entrano Fedez e Chiara ... (Blogtivvu.com)

Marina Di Guardo torna single : perché c’entra la rottura tra Chiara Ferragni e Fedez - Ancora problemi di cuore per la famiglia Ferragni. Questa volta però la protagonista non è Chiara né le sue sorelle: è mamma Marina. Dopo il terremoto provocato dalla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, anche la relazione tra Marina Di ... (Quotidiano.net)

Selvaggia Lucarelli : “Fedez in guerra col mondo - Chiara Ferragni no. Lei ha sempre cercato di trattenerlo” - Selvaggia Lucarelli: “Fedez in guerra col mondo, Chiara Ferragni no” Selvaggia Lucarelli spiega le differenze tra Fedez e Chiara Ferragni, rivelando anche il motivo per cui l’influencer, a differenza del rapper, non l’ha mai querelata. Ospite ... (Tpi.it)