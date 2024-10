Anteprima24.it - Cirielli (Fdi): “Giffoni? Con noi non potrà mai accadere”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “A quanto pare ha fatto bene il ministro Sangiuliano quest’estate a porre dubbi sulFilm Festival, attuando una distribuzione più equa dei fondi da parte del ministero della Cultura, nonostante la protesta montata dal direttore Gubitosi il quale sosteneva che il governo Meloni aveva tagliato i finanziamenti pubblici al Festival. Ebbene, a distanza di qualche mese, la Corte dei Conti ipotizza un ‘indebito uso di finanziamenti pubblici di fonte comunitaria e gestiti dalla Regione Campania’ per la movimentazione di ospiti e giurati nelle edizioni dal 2016 al 2022 delFilm Festival. Un danno erariale per circa 469 mila euro. Di certo quando saremo noi alla Regione cose del genere non potranno mai”. Lo dichiara il coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia, Edmondo