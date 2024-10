Cina: Guizhou, estesa lunghezza di grotta nota piu’ lunga dell’Asia (2) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Zunyi, 25 ott – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 23 ottobre 2024, mostra uno scienziato cinese che misura le grotte con un rilevatore nella rete di grotte di Shuanghe a Suiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Una recente spedizione scientifica ha esteso la lunghezza nota della terza grotta piu’ lunga del mondo da 409,9 a 437,1 chilometri, hanno dichiarato ieri gli scienziati coinvolti nella spedizione. La scoperta e’ stata annunciata dopo la conclusione della 23ma spedizione scientifica internazionale congiunta nel sito. Shuanghe e’ la piu’ lunga grotta nota dell’Asia e la piu’ lunga grotta dolomitica del mondo. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Guizhou, estesa lunghezza di grotta nota piu’ lunga dell’Asia (2) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Zunyi, 25 ott – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 23 ottobre 2024, mostra uno scienziato cinese che misura le grotte con un rilevatore nella rete di grotte di Shuanghe a Suiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del. Una recente spedizione scientifica ha esteso ladella terzadel mondo da 409,9 a 437,1 chilometri, hanno dichiarato ieri gli scienziati coinvolti nella spedizione. La scoperta e’ stata annunciata dopo la conclusione della 23ma spedizione scientifica internazionale congiunta nel sito. Shuanghe e’ lae ladolomitica del mondo. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina: spedizione estende a 437 km lunghezza nota di grotta piu’ lunga dell’Asia - Guiyang, 25 ott - (Xinhua) - Una recente spedizione scientifica ha esteso la lunghezza nota della terza grotta piu' lunga del mondo da 409,9 a 437,1 ... (romadailynews.it)

La sinologa, scrittrice, traduttrice letteraria ed editrice Fiori Picco torna con “Il tempo del riso glutinoso” - “In un villaggio isolato e chiuso tra i monti, al confine tra le Province cinesi dello Hunan e del Guizhou, una giovane donna si trova a dover affrontare le sfide di una vita che non aveva pianificato ... (informazione.it)

Un altro viaggio in Cina per Tim Cook (Ceo Apple): quali sono gli interessi? - La Cina è un mercato importante per Apple: lo scorso anno qui è stato realizzato il 19% del fatturato totale dell'azienda. (fortuneita.com)

Cina: Guizhou, costruzione di superstrada tra contee Jianhe, Liping (2) - Qiandongnan, 22 ott - (Xinhua) - Una foto aerea, scattata da drone, mostra una sezione di una superstrada che collega la contea di Jianhe e quella di ... (romadailynews.it)